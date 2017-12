Opening van Koos Kids Club in het Marinapark

Zondagmorgen om 10 uur vond de opening plaats van de Koos Kids Club in het Marinapark. De openingshandeling werd verricht door Monique Smit, die in het bijzijn van bedrijfsleidster Monique van der Stappen en Koos, de mascotte van de kidsclub, een lint doorknipte.

Daarna gingen de deuren open en konden de vele kinderen en ouders, die in de vakantiebungalows verbleven afgelopen weekend, zich tegoed doen aan drankjes en hapjes, terwijl de kinderen konden spelen in de fraai ingerichte ruimte.

De grote ruimte naast de receptie van het Marinapark, stond vanaf de opening van het vakantiepark – reeds 10 jaar geleden – leeg. Daar is nu een mooie invulling aan gegeven met de Koos Kids Club.