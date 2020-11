Ordenen van spullen voor de Rommelmarkt

Vanwege Corona kon de jaarlijkse Handbalrommelmarkt helaas niet doorgaan. In de opslagruimte van sporthal Opperdam lagen vele spullen voor deze rommelmarkt opgeslagen, die dit keer dus niet verkocht konden worden. Het hok puilde bijna uit met allerlei goederen.

Zaterdag waren de handbalvrijwilligers Hans Admiraal en Kees Zwarthoed bezig om de spullen te ordenen en zo weer wat ruimte te creëren in het magazijn. Ze hopen dat in 2021 op Koningsdag de rommelmarkt wel weer gehouden kan worden.

Het is niet de bedoeling dat mensen nu al spullen gaan aanbieden voor de Handbalrommelmarkt van volgend jaar, want daar is nog geen plek voor. Ook kan nog niet gebeld worden naar de vrijwilligers om spullen op te halen. Wanneer dit wel het geval is, wordt vooraf bekend gemaakt.