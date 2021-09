RKAV-zaal wint van Texel ‘94

In de eerste thuiswedstrijd was het zaak om de drie punten in Volendam te houden, vooral na de afstraffing vorige week tegen de Hommel. Zowel RKAV als Texel hielden de druk laag.

In de beginfase was RKAV sterker, beter aan de bal en de Texelse zaalvoetballers lieten niet veel zien. Het was dan ook volkomen verdiend dat Robin Kwakman (ballap) de 1-0 scoorde en dit was tevens de ruststand.

Na de thee werd Texel wat sterker en opportunistischer. RKAV had de handen vol en moest met man en macht verdedigen. Dit gaf natuurlijk weer kansen in de counter en één van deze uitbraken werd benut door Frank Boogaard, die ook nog twee keer de paal raakte.