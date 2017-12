Schaatsplezier voor de jeugd met de Westfrieslandtocht

Vrijdagavond was er voor de 219 kinderen die schaatsles krijgen van IJsclub Volendam op “De Westfries” in Hoorn geen schaatsles, maar vond de jaarlijkse Westfrieslandtocht (Elfstedentocht) plaats. Om 15.55 uur vertrokken de zes bussen weer vanaf het parkeerterrein op het Marinapark en dit keer waren er zo’n 80 ijsclubvrijwilligers mee om dit schaatsevenement in goede banen te leiden.