Selectie van FC Volendam gepresenteerd aan de pers

Woensdagmiddag vond in het Kras-stadion de jaarlijkse persdag van FC Volendam plaats. Sonny Sier, de nieuwe persvoorlichter van FC Volendam kon veel vertegenwoordigers van de media welkom heten. Stanley van Kesteren vertelde over de jeugdopleiding.

De begroting van FC Volendam is voor het seizoen 2018-2019 zo’n 5 miljoen euro. De club is nog op zoek naar 2 à 3 versterkingen. Vertrokken zijn Henny Schilder en Kees Kwakman. Trainer Misha Salden stelde de selectie aan de pers voor die gaat spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Omdat er sterkere ploegen bijgekomen zijn, gaat FC Volendam proberen bij de eerste 6 te eindigen en een periodetitel te pakken. “We gaan strijden tot het laatste” vertelde de FC Volendam-trainer.