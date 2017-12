Sinterklaas bezoekt FC Volendam

Vrijdagavond bracht Sint Nicolaas met een tiental Zwarte Pieten een bliksembezoek aan het Kras-stadion. Vlak voor de aftrap van de wedstrijd FC Volendam-Almere City betrad de Sint het hoofdveld, waar hij even in gesprek ging met stadionspeaker Jack Mühren.

Die gaf de microfoon over aan Sint Nicolaas, die één minuut de tijd kreeg om het publiek en de spelers toe te spreken. De Sint, die zelf een groot fan is van Real Madrid, wenste FC Volendam veel succes toe.

Ook ging hij nog even in gesprek met assistent trainer Berry Smit, die FC Volendam gaat verlaten. De Pieten stonden te popelen om een balletje te trappen op het veld, maar ze moesten snel naar de kant, want de wedstrijd moest beginnen.