Sloop van Tankstation Kil

Vorige week donderdag en vrijdag was een deel van de Bokkingstraat (naast Nieuw Leven) afgesloten vanwege graafwerkzaamheden. Hier werd naast de gevel van het pand van de doe-het-zelf-zaak een damwand geslagen om zo verzakkingen tegen te gaan.

Dit vanwege het ontmantelen van het tankstation Kil aan de Julianaweg. In de Bokkingstraat werden de benzinetanken uit de grond gehaald. Hiervoor werd een grote graaf- en hijsmachine ingezet. Het tankstation, dat vele tientallen jaren gevestigd was op dit drukke punt, is weg gehaald. De Texaco-borden, het tankhuisje en de pompen zijn afgevoerd. Wat rest zijn nog de foto’s en herinneringen. Tankstation Kil was een begrip in Volendam en dat is nu verleden tijd.