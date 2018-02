Snoeien knotwilgen

Voor de mannen van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente is de snoeitijd weer aangebroken. In onze gemeente staan vele knotwilgen. Deze karakteristieke bomen dienen om de twee jaar gesnoeid te worden.

Daar is dus een snoeiplan voor opgesteld. Vorige week zijn de knotwilgen die in de grasstrook staan naast het fiets/wandelpad achter de Jan Platstraat onder handen genomen. De takken die van de knot zijn gezaagd werden op hopen neergelegd naast het pad. Deze worden in de versnipperaar tot kleine houtstukjes vermalen en dan gebruikt als ophoging in de parken. Aangezien er in Edam-Volendam honderden knotwilgen staan, zijn de gemeentemedewerkers nog wel enkele weken bezig met het snoeien.