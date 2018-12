Start bouw eerste aardgasvrije woningen

De bouw van de eerste 45 woningen in fase 9&10 van de Broeckgouw is van start gegaan. Om hierbij stil te staan organiseerden Koopmans Bouwgroep en de gemeente Edam-Volendam samen een feestelijk moment start bouw voor alle kopers en betrokken partijen. Woensdagmiddag om 15.00 uur werd de officiële handeling verricht met het boren van een bodemlus.

Wethouder Albert Koning had plaatsgenomen in de graafmachine om zo een grote zak met kiezelsteentjes naar de juiste plaats te hijsen. Hierna werd een gat in de zak gestoken en gleden de kiezelsteentjes in de trechter om de reeds geboorde bodemlus (op een diepte van 150 meter) te vullen. In het bijzijn van de toekomstige bewoners vond deze handeling plaats. Daarna werd er nog een toast uitgebracht op een voorspoedige bouw van de 45 woningen in Eusie’s Poolbar in Zwembad De Waterdam.