Summerdance Eindpresentatie in PX groot succes

Afgelopen donderdag stond de PX afgeladen vol met vaders, moeders, opa’s en oma’s, om naar de optredens te kijken van hun (klein)kinderen met de Summerdance Eindtraining van Dans & Training Leeflang. Zij mochten op het grote podium laten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben.

Het is de eerste keer dat de eindpresentatie werd georganiseerd, en het is duidelijk voor herhaling vatbaar. Ondanks dat het idee op korte termijn werd geboren, waren er toch nog heel veel kinderen die een gaatje hebben kunnen vinden in het drukke schema zo aan het einde van het seizoen. Veel groepen van juf Lize en juf Elise werden samengevoegd zodat er toch nog een paar goedgevulde groepen op het podium stonden. Daarna was het de beurt aan de groepen van juf Eline, Jane en juf Lynn, iedereen straalde van het podium af, zo goed deden ze hun best.