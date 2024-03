Blossom Fashion & Lifestyle opent tweede winkel in Eggertcentrum

Bij Blossom Fashion & Lifestyle kan men terecht voor persoonlijke styling, cadeautjes, sieraden en de nieuwste kledingcollecties. In zowel de winkels als online kun je de meest prachtige items shoppen.

In de winkel op nummer 61 worden merken zoals Fabienne Chapot, Aaiko, Floréz, Homage, Amaya Amsterdam, By-Bar, Dante 6, Colourful Rebel en Harper & Yve aangeboden. Daarnaast biedt het een compleet assortiment sieraden met merken als ZAG Bijoux, Betty Bogaers en Vedder & Vedder.

De nieuwe winkel op nummer 79, genaamd Studio Blossom, richt zich op jongeren vanaf 13 jaar. Het is ontworpen als een "place to be" voor moeder en dochter, en beide winkels zijn zeven dagen per week geopend, inclusief vrijdagavond. In de nieuwe winkel vindt men merken zoals My Jewellery, Regined Department, Loavies, Nonoo Bags en Colourful Rebel, die wat meer toegankelijk zijn voor jongeren die er toch stijlvol uit willen zien.

Ter gelegenheid van de opening waren er speciale acties:

• De eerste 50 betalende klanten ontvingen een goodiebag van Loavies.

• Klanten die voor minimaal €24,99 aan My Jewellery producten kochten, kregen een extra goodie.

De eigenaresse van de winkels, Kiran Visser, is uitermate tevreden met deze nieuwe winkel, die een eigen plekje biedt aan de jeugd in het winkelcentrum. Samen met bedrijfsleider Linda, die het gezicht van deze winkel zal zijn, waren zij afgelopen vrijdagochtend al vroeg bezig om de vele klanten naar tevredenheid te bedienen.