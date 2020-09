Te hard rijden en niet stoppen bij V.O.P. op Westerven

Geregeld zijn er al klachten van omwonenden van de Wester- en Grote Ven. Hier wordt op de geasfalteerde weg vaak véél te hard gereden. Bij Sportschool Atlas en de Seinpaal zijn er twee zebrapaden op deze drukke weg.

Deze Voetgangers Oversteek Plaatsen zijn goed met borden aangegeven en worden met name door kinderen met hun ouders gebruikt om over te steken als ze naar en van de school komen. De kinderen uit deze buurt gaan naar school in de Sint Petrusschool en de Blokwhere.

Het is bij het oversteken uitkijken geblazen, want de auto’s rijden er te snel en het komt geregeld voor dat de automobilisten niet stoppen voor het zebrapad. Om er stoplichten te plaatsen zou misschien wat te ver gaan. Ook ontbreekt er verlichting bij het zebrapad.