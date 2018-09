Troep langs fietspad zorgt voor ergernis

Vorige week werd de Nivo-redactie gebeld door een vrouw, of we niet eens een stukje konden schrijven over het fietspad langs de Kathammerzeedijk.

De vrouw, en niet alleen zij, ergert zich al lange tijd aan de rommel die hier achtergelaten wordt door leerlingen van het Don Bosco College. Veel van hen fietsen via dit pad naar en van de school. En als ze dan blikjes, flesjes, zakjes chips, doosjes, etc. bij zich hebben kieperen ze die weg in de goot langs het pad of tegen het hek van de voetbalvelden. Zo is dit wandel/fietspad vanaf het DBC tot aan de ingang van het voetbalstadion één grote bende.