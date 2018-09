Twee zilveren jubilarissen bij DEEN Havenhof

Vrijdag was het dubbel feest bij DEEN Havenhof. Niet alleen ging die dag de kermis van start, er waren ook twee 25-jarige jubilarissen. Sympha Zwarthoed-Burghouts en Christien de Wit zijn een kwart eeuw in de supermarkt werkzaam.

Door bedrijfsleider Dave van Beek, zijn assistent Wouter Strijbosch en rayonmanager Rob Langendijk werden de twee jubilarissen in de bloemetjes gezet, cadeaus werden overhandigd en er was gebak bij de koffie voor alle collega’s. Vanaf de opening van winkelcentrum Havenhof zijn Christien en Sympha in de supermarkt werkzaam. Eerst bij Super, toen Edah en de laatste jaren bij DEEN. Christien de Wit staat er in de boetiek met de verkoop van vleeswaren en brood. Sympha Zwarthoed is alle jaren achter de kassa werkzaam. De beide jubilarissen hopen nog vele jaren bij DEEN Supermarkt te kunnen blijven werken.