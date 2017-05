Bedrijf in Beeld

Van A(art) naar B(renda)

Toonaangevende kapsalon krijgt na ruim veertig jaar een nieuwe eigenaresse Het besluit valt hem zwaar, maar Aart Bijvoet (62) heeft er vrede mee. Na ruim veertig jaar doet hij afstand van zijn toonaangevende kapsalon aan de Julianaweg. Op zaterdag 3 juni worden de sleutels definitief overgedragen aan de nieuwe eigenaresse: Brenda Tol. En de 27-jarige Volendamse heeft mooie plannen met de zaak. ,,Dit is wat ik altijd al heb gewild.”

‘Ik wil de studio voor definitief

ontharen zo snel mogelijk openen’

Het overnameproces kwam een paar weken geleden opeens in een stroomversnelling terecht. Het contract met de huurbazen van de kapsalon zou binnenkort aflopen, waardoor Aart moest beslissen over zijn eigen toekomst en die van de zaak. ,,Op het moment dat ik alles op een rijtje wilde gaan zetten, kwam ik Brenda tegen en raakten we in gesprek”, vertelt Aart. ,,Brenda heeft hier jarenlang gewerkt en zei destijds al dat ze deze zaak ooit wilde overnemen. Die intenties bleek ze nog steeds te hebben. Ze legde haar toekomstideeën op tafel en daar was ik erg van onder de indruk. Toen zijn we verder gaan praten.”

Ook de betrokken accountants en huurbazen konden zich vinden in de plannen van Brenda. Het akkoord was uiteindelijk snel bereikt. De bevlogen haar- en make-upspecialist is nu al volop bezig om allerlei dingen in gang te zetten en krijgt vanaf begin volgende maand het roer in handen. ,,In de beginfase zal er niet heel veel veranderen”, verzekert de nieuwe eigenaresse. ,,De zaak draait op dit moment goed, dankzij de steun van een grote groep trouwe klanten. Die koesteren we en willen we absoluut niet afschrikken. Vandaar dat alle werknemers op dezelfde dagen blijven werken en het interieur tot het einde van het jaar intact blijft. Zowel bestaande als nieuwe klanten zullen we uiteraard van harte welkom heten en begroeten met wat lekkers bij de koffie en een leuk presentje.”

Restyling

Brenda vindt het uiteraard ook belangrijk om naar de toekomst te kijken. Zo werkt ze nu al aan de realisatie van een studio voor definitief ontharen. ,,Daar is vandaag de dag heel veel vraag naar, ook in Volendam”, vertelt ze. ,,Ik wil die studio zo snel mogelijk openen en daar een werkneemster van buiten het dorp voor aanstellen. Ik heb er zelf ook ervaring mee, maar ik wil zo discreet mogelijk kunnen werken en de privacy van de klanten optimaal waarborgen.”

‘Die grote groep trouwe klanten koesteren we

en willen we absoluut niet afschrikken’

Verder is de Volendamse bezig met een nieuwe website met alles erop en eraan, zodat klanten straks bijvoorbeeld ook online heel gemakkelijk afspraken kunnen maken; met óf zonder de hulp van de reguliere kapster. Voor het einde van het jaar zal de salon tevens een restyling ondergaan. ,,Ik wil er uiteindelijk een moderne en hippe salon van maken, maar wel het dorpse gevoel behouden. Na de restyling blijven we er uiteraard alles aan doen om de vaste klanten tevreden te houden en daarnaast hoop ik meer jongeren aan te spreken, zodat we ook in de toekomst succesvol kunnen blijven.”

Dicht bij het vuur

Aan haar eigen gedrevenheid, ambitie en kennis zal het in elk geval niet liggen. Brenda is sinds 2010 ondernemer, in eerste instantie naast haar toenmalige baan. De afgelopen drie jaar beschikte ze over een eigen salon en al snel moest ze een klantenstop houden, waardoor groei amper nog mogelijk was. Met de overname van Aart breidt ze haar mogelijkheden uit. ,,In de tussentijd heb ik veel trainingen en cursussen gevolgd, ben ik me meer op visagie gaan richten en heb ik mezelf gespecialiseerd in bruidjes”, aldus Brenda. ,,Daarnaast ben ik onder meer freelance educator bij Wella Professionals. Dat houdt in dat ik veel trainingen geef in salons en studio’s en mijn personeel dus zelf ook kan trainen. Bovendien zit ik door de nauwe banden met Wella Professionals dicht bij het vuur en ben ik altijd op de hoogste van de laatste ontwikkelingen.”

‘Het wordt uiteindelijk een moderne en hippe salon,

maar het dorpse gevoel blijft intact’

Aart kijkt trots toe hoe zijn voormalige werkneemster haar verhaal vertelt. De uitgesproken ras-ondernemer weet pas sinds een paar weken dat hij binnenkort geen eigenaar meer is van zijn kapsalon en dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. ,,Ik zou die berg haar die ik in mijn leven heb afgeknipt wel een keer willen zien”, glimlacht de ingeburgerde Volendammer. ,,Ik heb mijn werk voor deze kapsalon altijd met ontzettend veel passie uitgevoerd, mede dankzij een geweldige groep klanten, een erg hecht team en de steun van mijn vrouw Tiny. We hebben in de loop der jaren de gekste dingen gedaan. Van playbackshows tot televisieoptredens; alles kon in deze salon. Het is daarom ook een zware stap om afstand te doen van mijn alles. Maar ik voel dat dit een juist moment is. Ik ben nu nog gezond en kan de salon goed achterlaten aan iemand in wie ik het volste vertrouwen heb. Over een paar jaar kan er wel iets heftigs gebeuren, waardoor ik denk: had ik het maar gedaan. Daar zijn genoeg voorbeelden van in mijn omgeving.”

Emoties

Het is even stil. Aart wordt overmand door emoties. Geen wonder natuurlijk. Na 46 jaar als kapper komt er over krap twee weken een einde aan een bijzonder tijdperk. ,,Ik ga eerst een sabbatical nemen”, blikt Aart alvast vooruit. ,,Ik zal vast in een gat vallen, maar ik kijk er ook wel naar uit. We gaan volgende maand op vakantie. Verder roep ik al jaren dat ik een keer naar het Scheepvaartmuseum wil en daar krijg ik straks de perfecte kans voor. In de toekomst komt er misschien wel weer iets op m’n pad wat ik leuk vind om voor twee of drie dagen te doen. En als Brenda ooit moeilijkheden heeft op het gebied van personeel, ben ik altijd voor haar beschikbaar om bij te springen. Maar dat weet ze…”

Brenda: ,,Ik heb al aangegeven dat Tiny en Aart verplicht zijn om in de toekomst alle personeelsuitjes bij te wonen. Ik heb ontzettend veel respect voor wat ze de afgelopen veertig jaar hebben bereikt.”