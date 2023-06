Gemeente belooft snelle oplossing en herindeling van begraafplaats

Nabestaanden klagen over verwaarloosde begraafplaats Volendam

De begraafplaats van Volendam is het onderwerp geworden van klachten van verontwaardigde nabestaanden. Reden van de kritiek is de desolate uitstraling van het achterste gedeelte van het kerkhof. Zandvlaktes en dorre velden omringen de eenzame grafstenen. ,,Mijn moeder ligt hier begraven”, zegt Cindy Ruska aangeslagen. ,,Ze was zó bang voor de dood. Ik heb haar beloofd dat ik haar iedere dag zou komen bezoeken. Dag in, dag uit word ik geconfronteerd met deze onwaardige situatie. Het is dieptriest.”

Door: Kevin Mooijer

Achter de schermen wordt al maanden gewerkt aan plannen voor een herinrichting van de begraafplaats. Die plannen zullen de volledige begraafplaats aangaan, een intensieve opgave die tijd nodig heeft. Tijd die de nabestaanden van het onder zand bedolven gebied niet hebben. ,,Ik word al een jaar aan het lijntje gehouden”, zegt Cindy. ,,Iedere keer als ik contact opneem met de gemeente krijg ik hoopgevende berichten te horen, maar er gebeurt niets. Als gevolg moeten we iedere keer als we onze dierbaren bezoeken eerst het zand van het graf afvegen. Van de week vertelde iemand op het graf dat de naam van haar overleden man door het zand niet meer leesbaar was. Het verhaal gaat zelfs dat steeds meer mensen voor een crematie kiezen omdat ze niet op dit troosteloze kerkhof willen eindigen. De situatie is schrijnend.”

"Een toerist zei: ‘ik dacht dat Volendam altijd zo netjes en schoon was…’"

Ook op social media uiten mensen inmiddels hun ongenoegen over de uitstraling van de begraafplaats. ,,Iedere keer als ik het graf bezoek tref ik wel iemand die erover begint. Onlangs slenterde er weer een groep toeristen achter iemand met een vlaggetje aan op het graf. Een vrouw uit het gezelschap merkte op: ‘Ik dacht dat Volendam altijd zo netjes en schoon was…’ Ik heb haar geantwoord dat dit voor overledenen blijkbaar niet geldt.”

"We zijn vastbesloten om de problemen zo snel mogelijk op te lossen"

Reactie gemeente

In reactie op de klachten heeft een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam aangegeven de situatie verschrikkelijk te vinden en dat er naar een snelle oplossing wordt gezocht. Er is goed nieuws voor de nabestaanden: in september zal worden gestart met de herindeling van de begraafplaats. En vóór die tijd zal al er een oplossing komen voor de zandvlakte. ,,We begrijpen de zorgen en frustraties van de nabestaanden volledig", zegt de woordvoerder. ,,Het is belangrijk dat onze begraafplaats een respectvolle omgeving is waar nabestaanden troost kunnen vinden. We zijn vastbesloten om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.”

Hoewel de exacte details van de herindeling nog moeten worden bekendgemaakt, benadrukt de gemeente dat er alles aan zal worden gedaan om de begraafplaats te transformeren tot een plek die recht doet aan de overledenen en hun nabestaanden. Het is duidelijk dat er verandering op komst is voor de Volendamse begraafplaats. September brengt hoop op een nieuw begin voor de begraafplaats van Volendam en degenen die er hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Update 22 juni 2023:

De gemeente Edam-Volendam heeft op haar website het volgende bericht gepubliceerd: ,,De geplande onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats in Volendam zijn naar voren geschoven. Dit omdat de gemeente Edam-Volendam een directe melding heeft binnengekregen dat het zand voor overlast zorgt. Daarnaast ziet het er ook niet mooi uit. Wij storten daarom aarde en dat zaaien wij in. De werkzaamheden starten vrijdag 23 juni en duren enkele dagen. U kunt hierdoor wat overlast ervaren."