Verkeersader Volendam zal voorgoed veranderen

Eind 2025 moeten de bouwwerkzaamheden afgerond zijn. Tot die tijd zal een groot deel van Volendam te maken krijgen met de intensieve herinrichting van Volendams drukste verkeersader. De bewoners, winkeliers en bedrijven krijgen er echter wel wat voor terug. De bouw van de vernieuwde Julianaweg gaat namelijk gepaard met de aanleg van nieuwe riolering, leidingen en kabels onder de grond en het realiseren van een tweerichtingsfietspad aan één kant van de weg ter hoogte van het industriële gedeelte van de weg. Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, zullen vrachtverkeer en toeristenbussen uit het centrum meer geweerd worden en als de Raad hier positief tegenover staat zal de ‘corridor’ gaan beschikken over parkeergelegenheid volgens een parallelstructuur. Zodoende zouden parkeerterreinen aan elkaar verbonden worden, waardoor stilstaande vrachtwagens in de drukste straat van de gemeente mogelijk tot het verleden behoren.

Door Kevin Mooijer