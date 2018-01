Verkooppunt van De Sterkip achter de Plutostraat

Een grootscheepse verbouwing en uitbreiding vindt momenteel plaats van Poelier De Sterkip aan de Plutostraat. Het naastgelegen winkelpand, waarin voorheen Kinderkledingzaak Pluto en daarna tijdelijk een pop-up lingeriewinkel gevestigd was, wordt bij De Sterkip betrokken. Zo wordt de bekende poelierszaak twee keer zo groot.

De verbouwing wordt uitgevoerd door VEMA Bedrijfskoeling Winkelinterieurs. Eerst is het leegstaande winkelpand “gestipt” en de bovenwoning uitgebreid. Nu gaat het “echte” sloop- en bouwwerk beginnen. De muur tussen de twee winkelpanden wordt eruit gesloopt en aan de achterkant wordt alles nieuw opgebouwd.

Het interieur van De Sterkip wordt totaal vernieuwd. Deze grondige verbouwing en uitbreiding zal nog enkele weken in beslag gaan nemen. De verkoop van de kipspecialiteiten van De Sterkip vindt sinds vorige week plaats vanuit een tijdelijke “noodwinkel” die achter de zaak in de Plutostraat, op het parkeerterrein bij de appartementenflats is geplaatst.