Vier nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

In de Raadszaal van het vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk te Edam vond dinsdagmiddag een Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon aan vier ingezetenen van Edam-Volendam de Bekendmaking van het Nederlanderschap overhandigen.

Het ging om de heer O. Biniam Tsegay (42) en zijn kinderen Naod (14), Kaven (9) en Yafet (3 jaar, geboren in Purmerend). De familie Biniam Tsegay woont al 4 jaar in Edam en vluchtte 7 jaar geleden uit Eritrea. Na het afleggen van de eed en het ondertekenen van de officiële documenten, werden de nieuwe Nederlanders door de burgemeester gefeliciteerd en kregen zij Hollandse presentjes aangeboden en was er een bos bloemen voor mevrouw Biniam Tsegay.