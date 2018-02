Viskarrenkerkhof ontruimd

Donderdag jl. werden nabij de volkstuinen de laatste aanhangwagens verwijderd op het viskarrenkerkhof. In opdracht van de gemeente zijn de vele visverkoopwagens en aanhangers, die hier al enkele jaren stonden, weggehaald.

Aan de eigenaars was bericht verstuurd dat ze weggehaald moesten worden. Tijdelijk zijn enkele viswagens op het terrein van het Marinapark gestald. Er bleven nog enkele aanhangwagens staan, en die zijn donderdag met een takel op vrachtwagens van Hoogwout gehesen en afgevoerd. Van dit terrein, waar geen toezicht werd gehouden, is enkele weken geleden nog een boottrailer gestolen, die hier afgesloten stond. Toen de eigenaar vorige week de trailer op wilde halen, bleek deze foetsie te zijn. Tot op heden is deze kar nog niet teruggevonden.