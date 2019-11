Volkstuinvereniging Tuinvreugde sluit seizoen af met oogstfeest

Bij het regenachtige herfstweer van afgelopen zaterdag lag het volkstuinencomplex aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan er wat verlaten bij, maar in en rondom de Romneyloods was er volop nering. Nu het oogstseizoen tot einde is gekomen, organiseerde het bestuur daar een feest voor al haar leden en aspirant leden op de wachtlijst.

Door Leonie Veerman

Voor de gelegenheid was de loods feestelijk versierd met slingers en feestverlichting. Hapjes en drankjes waren er volop. Rond 16.00 uur druppelden de eerste leden binnen, en met uiteindelijk totaal zo’n zestig tuinders werd het een gezellige bedoening in de loods, wat nog tot 22.00 uur duurde.

De organisatie van het feest lag in handen van Jan de Wit (sinds een jaar lid) en Nico Vink (2 jaar lid), ondersteund door Cees Zwarthoed (voorzitter van Tuindersvereniging Tuinvreugde). Er viel genoeg te vieren voor de tuinvereniging. In zijn toespraak gaf Cees Zwarthoed een indrukwekkende opsomming: „We hebben de afgelopen maanden zelf riolering en drainagesystemen aangelegd, we hebben een nieuw administratiesysteem en een bijentuin, maar denk bijvoorbeeld ook aan het straatwerk, de succesvolle Open Dag die we organiseerden in augustus, de vele nieuwe huisjes en de daken op de huisjes die allemaal zijn vervangen van asbest naar kunststof.”

Met het feest wilde het bestuur alle leden bedanken die daar op een of andere manier bij betrokken zijn geweest. Ook was het feest een manier om het contact tussen de tuinders te versterken en de nieuwe tuinders welkom te heten. „Een goede relatie met medetuinders maakt het tuinieren nog leuker”, aldus Cees Zwarthoed. „We kunnen namelijk veel van elkaar leren.”

Waar Cees misschien nog wel het meest trots op is, is de verjongingsslag die de vereniging aan het maken is. Cees: „Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een grote verandering. Enkele jaren terug lag de gemiddelde leeftijd van onze leden rond de 75 jaar. Inmiddels ligt deze dichter bij de 55 jaar. Met de komst van vele jongeren bruist de vereniging van nieuwe energie.”

Jan de Wit (27) is een van deze enthousiaste jongeren. „Nu ik eenmaal weet hoe lekker die zelfgekweekte groente en fruit smaken, wil ik nooit meer anders”, vertelt hij met een biertje in zijn hand. „Ik vind het ook heerlijk om lekker in de weer te zijn in mijn tuin.” Om hem heen hebben zich meerdere jongeren verzameld, waaronder ook enkelen die pas net een tuin hebben gekozen. Voor veel van hen is ‘gezonde voeding’ een van de belangrijkste beweegredenen voor hun volkstuin. „Het begint vaak met een liefde voor koken”, vertelt Jan, „als je geïnteresseerd bent in lekker eten, is het echt fantastisch om je eigen groente en fruit te kweken.”

Ook de oudere leden van de tuinvereniging vermaakten zich prima op het feest. „Sorry, ik kan naar knoflook ruiken hoor”, zo verontschuldigt tuinder Jan Schilder zich. „Ik heb gisteravond nog een heerlijk gerecht gemaakt met de knoflook uit mijn eigen tuin.” Met zijn vrouw heeft hij al zo’n veertig jaar een tuin op het volkstuinencomplex. ,,Het werkt echt verslavend. Soms denk ik wel eens aan stoppen, want er gaat wel echt veel tijd in zitten. Maar dan denk ik weer aan het vooruitzicht op die heerlijke tomaten en andere groenten, en dan is al dat werk het echt waard.”