Voorstelling “Sneeuwwitje wat ben je mooi” op de scholen

Op vijf basisscholen wordt deze week de voorstelling “Sneeuwwitje wat ben je mooi” gespeeld. Maandag waren er 2 voorstellingen in De Blokwhere. Dinsdag werd ‘t decor opgebouwd in de Spring-plank. Woensdag, donderdag en vrijdag is dit poppentheater te zien in respectievelijk de Sint Jozefschool, Kennedyschool en de Petrusschool.