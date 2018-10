VWO-masterclass in DBC over Jheronimus Bosch voor plusleerlingen

Twee keer per jaar vindt op het Don Bosco College de vwo-masterclass plaats. Deze wordt georganiseerd voor alle plusleerlingen (hoogbegaafde leerlingen) van verschillende basisscholen uit de regio Edam-Volendam.

De masterclasses op het DBC worden gecoördineerd door docente Kim Blankendaal. Dinsdag was de masterclass van meester John Kroon te gast op het DBC met leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Hier vond een vwo-masterclass plaats over de kunstschilder Jheronimus Bosch. De plusleerlingen gingen zich verdiepen in twee werken van deze beroemde schilder. Uitleg over de betekenis van de schilderijen van Jheronimus Bosch werd gegeven. Zo’n 30-tal hoogbegaafde leerlingen waren naar de vwo-masterclass gekomen. Na een uitleg door docente Kim Blankendaal, werden ze in twee groepen verdeeld om deel te nemen aan workshops “Perspectief” en “Hemel en Hel”.