Wéér een spoor van vernielingen bij de Mariakapel





Het is eigenlijk te triest voor woorden, maar het blijft maar doorgaan met vernielingen aan en rondom de kapel van Maria van het Water in het Boelenspark. Jan Kok is er dagelijks bezig om de paden en perken netjes te houden en er planten en bloemen te planten.

Al enkele keren is de nieuwe aanplant kapot getrapt door jongeren die er ’s avonds rondhangen. Woensdag werd ontdekt dat er “kaalslag” heeft plaatsgevonden in de struiken achter de Mariakapel. Enkele bo-men en struiken zijn er omgezaagd. Er lagen houten platen klaar om tussen de struiken een tent te bouwen. De boel is weer opgeruimd.

Ook is het rooster van een stalen lampenkap kapot getrapt. Dit moet nu weer door een vrijwilliger hersteld worden. Te zielig voor woorden.