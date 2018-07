Wegdek in belabberde staat bij het Sint Nicolaashof

Door een bewoner van het Nicolaashof werd de Nivo-fotograaf erop geattendeerd eens aandacht te schenken aan het wegdek bij het Sint Nicolaashof en de Gouwzee. Op de plaats waar de Mariavleugel als tijdelijke behuizing stond, is het wegdek voor de auto’s en het wandelpad in zéér slechte staat.

Tegels en klinkers liggen krom en een groot deel van het pad en de rijweg is weggezakt. Van de rijweg is door het verdwijnen van de klinkers nog maar twee-derde te berijden met de auto, want een derde bestaat uit zand. Van de losliggende klinkers zijn door kinderen uit de buurt muurtjes opgestapeld. Het zou geen overbodige luxe zijn als hier eens wat aan gedaan wordt. Als “verzachtende omstandigheid” kan vermeld worden dat naast de Gouwzee (op het nu deels braakliggende terrein) een tuin met zitjes voor de bewoners en omwonenden aangelegd gaat worden. Het herbestraten van de rijweg en het wandelpad kan dan gelijk meegenomen worden. Maar wanneer de Gouwzee/Nicolaashof-tuin er komt is nog niet bekend. Voor fietsers, wandelaars en automobilisten is het dus nog even uitkijken geblazen op de tussenweg bij het Sint Nicolaashof.