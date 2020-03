Zaterdag 1 maakt het toch weer even spannend

Met een eindstand van 3-2 zou je denken aan een spannende, gelijkopgaande wedstrijd maar daar was in de wedstrijd tussen Volendam en Flevo Boys geen sprake van. Volendam nam in de eerste helft een voorsprong door een leep doelpunt van Azzedine Sout en dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft waren er kansen voor beide teams maar het was pas in de 75e minuut dat Jens Kras een mooie aanval met het hoofd afrondde. Even later was het diezelfde Kras die met een schot in de verre hoek de 3-0 op het bord zette.

Al vele toeschouwers waren huiswaarts getrokken en hebben gemist dat het in de 89ste minuut nog 1-3 werd en in blessuretijd nog 2-3 maar gelukkig werden de drie punten thuis gehouden.