Zijgevel van de Jozef ziet er prachtig uit

De zijgevel van het St. Jozefgebouw heeft een grondige opknapbeurt gekregen. Deze gevel, die tot een gemeentelijk monument is aangewezen, heeft een voegbeurt ondergaan. De muur is voorzien van snijvoegen, die prachtig passen in de Oude Kom van Volendam. Tevens zijn de rolluiken verwijderd, zodat de ramen mooi in het zicht komen.

De kozijnen hebben een schilderbeurt ondergaan. Maandag zijn de bouwsteigers verwijderd uit de Sint Jozefstraat en toen kwam de fraai opgeknapte zijgevel mooi in beeld. Het ziet er prachtig uit. Eerder al zijn de toiletgroepen in het verenigingsgebouw helemaal vernieuwd. De Jozef staat zo weer te pronken in zijn oude glorie.