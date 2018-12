Zwarte Pieten kunnen zo in de turnselectie

Zaterdagmiddag bracht een groep Zwarte Pieten een bezoek aan gymzaal De Kreil aan de Val van Urk. Hier is elke zaterdag een gymstuif voor verschillende groepen van turnvereniging St. Mauritius. Ook nu was er weer een spannend en uitdagend parkoers uitgezet met turntoestellen, zwaaien aan de touwen, klimmen in de rekken en koprollen en handstanden maken op de turnmat.

Er waren een tiental Zwarte Pieten naar de Kreil gekomen. Ze staan erom bekend dat ze heel acrobatisch zijn, immers er moet geklommen worden op de daken om de kadootjes af te kunnen geven. In de gymzaal raakten de knechten van de Sint lichtelijk opgewonden, want ze gingen meteen meedoen aan het parkoers. Bij de Pieten daar zitten grote turntalenten tussen die zó in de selectie van Mauritius mee kunnen draaien. Maar helaas, pindakaas, op 6 december vertrekken ze weer naar Spanje. Het Pietenbezoek aan de Kreil zorgde voor veel gezelligheid en sportiviteit.