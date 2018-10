Spaanse kok versterkt keukenbrigade Fuego

Tapas aan de haven

Op één van de mooiste locaties van Volendam schijnt deze winter een culinair Spaans zonnetje. Restaurant Fuego presenteert vanaf vandaag - naast de bestaande kaart - een unieke tapaskaart.

Josper Grill

Eind 2017 werd brasserie Cathrien omgebouwd tot Fuego Bar & Grill. Een restaurant met een warm modern en mediterraan interieur. Met de aankoop van een Spaanse Josper Grill werd het mogelijk om unieke vis- en vleesgerechten te maken. Deze wereldberoemde grilloven zorgt ervoor dat de buitenkant van de gerechten heerlijk knapperig wordt, terwijl de binnenkant mals en sappig blijft. Naast de grote kaart was er ook een tweede kleine kaart met diverse hapjes en tapas.

Spaanse kok

Omdat steeds vaker voorgerechten van de grote kaart werden gecombineerd met tapas van de kleine kaart, ontstond het idee om een complete tapaskaart te introduceren. Een kaart met alle bestaande tapas, aangevuld door veel nieuwe typisch Spaanse gerechtjes. Bij het samenstellen van de nieuwe tapaskaart, ging het restaurant niet over één nacht ijs. De uit Spanje afkomstige kok Danny Montero Geraldo werd toegevoegd aan de keukenbrigade, voor een unieke tapasbeleving. Met zijn hulp werd een tapaskaart samengesteld, die in Volendam zijn gelijke niet kent.

Proefavond

Omdat het restaurant - in haar ambitie om dé plaats te worden waar je echte Spaanse tapas kunt eten - geen enkel risico wilde nemen, organiseerde het een ‘proefavond’. Onder toeziend oog van directeur Chris Noordstrand, werd de nieuwe tapaskaart door een uitgebreid proefteam beoordeeld. Op de klanken van Spaanse muziek en onder het genot van een mooie Spaanse Rueda en sangria, werden zo de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ gezet. Het testteam genoot van een geweldige avond met heerlijk gevarieerd eten terwijl zij eventuele verbeterpunten noteerden. Na het verwerken van de aanbevelingen, is Fuego er klaar voor om al haar gasten culinair te verrassen met de diverse Spaanse lekkernijen. En omdat Fuego zoveel mogelijk mensen wil laten genieten van de nieuwe gerechten, zijn deze zeer vriendelijk geprijsd.

Met de winter weer in aantocht, schijnt in Fuego vanaf nu altijd de zon met echte tapas van een Spaanse kok in een Mediterrane ambiance. Een verrijking voor het Volendamse horeca aanbod.

Foto: Directeur Chris Noordstrand en enkele leden van het ‘testteam’.