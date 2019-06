Tien uitvoeringen van Musical “Hou je vast”

In samenwerking met de muziekdocenten kan Marleen Kras, coördinator van de cultuur- en muzieklessen op de basisscholen in Volendam, weer een schoolbreed muziek dagproject aanbieden in het programma.

Het dagproject “Hou je vast” is ontwikkeld door de juffen Marjan Molenaar en Linda Bond, die wekelijks de muzieklessen verzorgen op de Volendamse basisscholen. In samenwerking met Dick Plat en vele muzikanten is de musical opgenomen in de studio van Jan Koning.

Dick Plat (ex-BZN) heeft de muziek en liedjes geschreven van de musical “Hou je vast”. Donderdag was de première van het dagproject “Hou je vast” voor de leerlingen van alle groepen van de Spinmolen. ’s Middags om 14.15 uur was de voorstelling van de musical in sportzaal De Kreil. Het is weer een waar spektakel.