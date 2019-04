Elektrische veegkar voor Dijkzicht via de Rabobank

Sinds kort heeft René van Eijsden, de groudsman van tennisvereniging Dijkzicht, de beschikking gekregen over een nieuwe veegkar, die elektrisch voortgedreven wordt. Vorig jaar nam T.V. Dijkzicht deel aan de Rabobank Clubkas Campagne en kon er ook op de tennisclub gestemd worden.

Doel daarbij was de aanschaf van een elektrische veegkar. Zo kunnen bijna geluidloos de gravelbanen geveegd worden. Voor René van Eijsden is de Carryall 100 een geweldige aanwinst, want hij hoeft nu geen orenbeschermer meer te dragen, want het vegen van de banen is nauwelijks meer te horen. Niet alleen voor René is de elektrische veegkar een geweldige verbetering, ook voor de tennissers op de banen, die nu geluidvrij kunnen tennissen en de omwonenden.