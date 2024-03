Afsluiting thema Gezondheid op sbo De Aventurijn groot succes

Sinds dit schooljaar werken ze op sbo De Aventurijn met schoolbrede thema’s. Vanaf half januari is acht weken gewerkt met het thema Gezondheid en was de aula omgetoverd tot ziekenhuis. In dit thema hebben de kinderen van alles geleerd over de botten in ons lichaam, de spijsvertering en de huid. Wat er gebeurt als je ziek bent en hoe je dan weer beter kunt worden. En laten we de poep-lessen niet vergeten.

Foto’s en tekst: Klaas Smit

Naast deze kennis hebben de kinderen geleerd om gezond te koken in de kinderkeuken. Zij maakten tomaat/wortel soep, bananenbrood en verse pastasaus met bleekselderij, wat ook gretig werd opgegeten door alle kinderen. Ook de lessen beeldende vorming stonden in het teken van het thema. Onder begeleiding van een vakdocent maakten de kinderen in de onder- en middenbouw prachtige gipsarmen, skeletjes op een sokkel of een hart van klei wat net echt leek! In de bovenbouw hebben de leerlingen stop-motion filmpjes gemaakt over het thema.

Om het thema af te sluiten hebben we alle ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden van de leerlingen uitgenodigd om te komen kijken naar wat de kinderen allemaal hebben gemaakt en geleerd deze weken. Met een speurtocht liepen zij door de hele school. In een kraampje werden de heerlijke tomaat/wortelsoep, bananenbrood en verse jus verkocht en konden de bezoekers of leerlingen tegen een kleine vergoeding zelf een smoothie ‘fietsen’.

Daarmee is ruim € 166,- opgehaald voor het goede doel KIKA!

Deze mooie afsluiting is mede mogelijk gemaakt door De Fruitboxer die de bananen heeft gesponsord voor het bananenbrood. Door JOGG regisseur Dianne de Lange die de smoothie fietsen heeft geregeld en Medipoint die gratis een maand lang een ziekenhuisbed, rolstoel en ander ziekenhuismateriaal beschikbaar heeft gesteld.