Sponsorcontract JMS Textservice met FC Volendam verlengd

Voorafgaande aan de thuiswedstrijd FC Volendam-Almere City werd in de perskamer van het Kras-stadion een sponsorcontract ondertekend tussen JMS Textservice en FC Volendam. Het contract heeft een looptijd tot medio 2018.

Namens JMS ondertekende Marcel Steur het contract en voor FC Volendam werd de overeenkomst door Kees Pronk en Klaas Schilder ondertekend. Na het plaatsen van de handtekeningen werd aan Marcel Steur een oorkonde gegeven.

JMS Textservice is één van de weinige Nederlandse vertaalbureaus dat zich volledig bezighoudt met het vertalen van juridische teksten. Het bedrijf is opgericht in 1997. JMS Textservice is businessclublid bij FC Volendam en sponsor van speler Alex Plat.