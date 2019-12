I love fall the most of all

Verhaal bij de foto: Achterhaven Edam, 16 oktober. Deze herfst hebben we een aantal windstille dagen gehad. De perfecte omstandigheden om de herfst eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Schilderachtige plaatjes verschijnen in het spiegelende water. Even nog brengen de bladeren een laatste groet aan de boom die ze zojuist hebben verlaten. Hun laatste samenzijn voor dat de wind hen uit elkaar drijft.