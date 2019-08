Zomeravond in Holland

Verhaal bij de foto: Bijna altijd heb ik mijn camera paraat in het geval van mooie natuurschoon zoals mooie luchten of een mooie zonsop- of ondergang. Iedereen die mij een beetje kent kan dit beamen, ik maak altijd foto's. Echter, dinsdagavond 30 juli 2019 ging ik een stukje hardlopen vanaf de molen bij Katwoude, ZONDER telefoon en dus zonder camera. Jaja, ik ben zo'n iemand die haar auto daar neerzet en dan vanaf daar gaat lopen. Ik kwam aangereden en aanschouwde een geweldige zonsondergang met de mooiste kleuren en wolkpartijen. Ik was reeds gestart met lopen maar het zat mij niet lekker, dit moest ik vastleggen. Ik ben omgekeerd en snel in mijn auto gestapt om mijn telefoon te gaan halen, waarmee ik vervolgens deze foto heb gemaakt, al hangend over de sloot op een rooster aan de kant. Met mijn telefoon notabene. Mooi toch? (Ik heb ook een groter bestand van de foto)