Janey Jacké steelt harten van fans over de hele wereld

Justin vaste gast op BBC

Drie jaar terug was in de Nivo-rubriek ‘Bijzondere Banen’ een uitgebreid interview met Justin Mooijer (29) te lezen. De Volendammer vertelde openhartig over zijn beroep als professioneel drag queen. In de tussentijd is er veel gebeurd. Justin, of beter gezegd Janey Jacké, heeft van zich laten horen. Ze werd tweede in het tv-programma Drag Race Holland, stond model voor een mondiale marketingcampagne van Steve Madden en als klap op de vuurpijl is ze als enige Nederlandse uitgenodigd voor de internationale show RuPaul’s Drag Race: UK vs. The World. Janey Jacké heeft de harten van fans over de hele wereld gestolen.

Door Kevin Mooijer • Foto Cyriel Jacobs

Foto Cyriel Jacobs





Janey Jacké werd niet alleen tweede bij de Nederlandse versie van RuPaul’s Drag Race, maar bovendien werd ze een favoriet bij de kijkers. Haar memorabele optredens in het populaire programma resulteerden in een ticket voor de internationale editie. ,,Hoewel ik inderdaad gevraagd ben, moet ik eerlijk zeggen dat het geen geheim was dat ik graag mee wilde doen”, lacht Justin. ,,Ik heb in zo’n beetje ieder interview zitten gillen dat ik mee wilde doen. De producer had het dus wel door. Toen hij me belde ging ik gelijk akkoord.”

In maart vorig jaar is het eerste seizoen van RuPaul’s Drag Race: UK vs. The World in Engeland gefilmd. ,,In Drag Race Holland werd ik tweede, in Engeland heb ik dus een mooie kans op revanche. We kregen een maand voorbereidingstijd. Je gebruikt die tijd onder meer om je runways, je looks en je tekst voor te bereiden. Dat was best pittig.” Na de verplichte quarantaineperiode in Engeland draaiden de camera’s. ,,De show maakt in principe gebruik van hetzelfde platform als dat we van de Nederlandse variant kennen, maar vanwege alle verschillende afkomsten krijgt het een extra dimensie. Wat ik tof vind, is dat we allemaal onze eigen achtergrond en cultuur hebben, maar toch allemaal de universal language of love spreken.”

‘Je krijgt niet

iedere dag tips

van mensen als RuPaul,

Michelle Visage,

Alan Carr, Graham Norton

en Mel C’

Om geheim te houden wie uiteindelijk tot winnaar gekroond wordt, zijn verschillende finales gefilmd. ,,Ik weet dus niet meer dan de kijker. Wat ik wel beloven kan is dat het een geweldig programma is, met heel veel lachen, gieren en brullen.” Justin kijkt terug op een leerzame en leuke periode. ,,Ik heb zoveel opgestoken van de jury. Je krijgt niet iedere dag tips van mensen als RuPaul, Michelle Visage, Alan Carr, Graham Norton en Mel C. Dat zijn de internationaal grote namen, dus als zij je adviseren, dan neem je het wel aan.” Justin adviseert iedereen RuPaul’s Drag Race: UK vs. The World te gaan kijken.

,,Hoewel we in de show de strijd met elkaar aangaan, zijn we er allemaal met een gezamenlijke missie: algemene homoacceptatie. In het kader daarvan is het goed dat mensen drags leren kennen. People just have to have fun, dat is mijn motto en dat komt aanstekelijk tot uiting in het gloednieuwe programma.” Genoeg reden dus om op dinsdagavond af te stemmen op BBC3 en Justin te zien schitteren.

RuPaul’s Drag Race: UK vs. The World is iedere dinsdag om 21.00 uur te zien op BBC3 en is terug te kijken op BBC iPlayer en Wow Presents Plus. Volg Janey Jacké op Instagram voor meer informatie.