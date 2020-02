Volendammers toeren met uit te brengen album door theaters

Aard van de 3JS: anders en zichzelf

Jaap: ‘Wat gaan we doen?’

Jan: ‘We gingen toch liedjes schrijven?’

Jaap:’Ja, maar wát voor liedjes’,

Jan: ‘Ja weet ík veel’

Precies een jaar geleden zaten ze daar, aan de achtertafel in een vakantiehuis op Texel. Temperatuur het vriespunt aantikkend, buiten. En gevoelsmatig van binnen ook. Jan de Witte had een week eerder immers zijn vertrek aangekondigd. ,,Ik was niet bepaald blij met de situatie maar we móesten verder. Er moesten nieuwe liedjes komen. Ik zette twee kopjes koffie en sloeg de gordijnen open. Om het licht binnen te laten in dat huisje en in mijn hoofd. Zodat we frisse en positieve liedjes en teksten konden schrijven”, vertelt Jan Dulles over het begin van het schrijfproces voor hun elfde studio-album. De apparatuur van de meegebrachte home-studio liet Jaap Kwakman ook nog eens in de steek. ,,Op zo’n moment moet je God op je blote knieën danken dat je met Jan Dulles een huis zit, want in de binnenkant van zijn hoofd staat onafgebroken een kabbelend loungemuziekje aan.”

De 3JS in een notendop. Eenvoudig en ingewikkeld tegelijk. Altijd zoeken naar verandering maar toch altijd zichzelf. Dat is de ‘Aard van het beest’, zoals ook het nieuwe album gaat heten dat in mei uit moet komen. Onder dezelfde naam is de theatertour van start gegaan en daar krijgt het publiek alvast een flinke voorproef: het hele album.

Door de aard van het beest kwam het ook dat de mannen nu, een jaar later, in de laatste uren voor en dagen na de try-out in het theater nog allerlei details aanpassen.

Dulles: ”Ondanks dat we een jaar geleden al begonnen met schrijven hebben we het album niet af kunnen krijgen voor de start van de theatertour, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De songs zijn wel geschreven maar nog niet opgenomen. Daardoor moest alles vlak voor de try-out nog van A tot Z worden ingestudeerd door onze bandleden die de nummers überhaupt nog nooit gehoord hadden.”

Dat zorgde voor veel druk op de ketel, maar daar kicken ze kennelijk op. Het leidde tijdens de try-out in Heerhugowaard nog tot historisch lange theatersets.

Het eerste deel met nieuwe nummers zorgt ervoor dat de toehoorders nog meer redenen hebben om uit te kijken naar de lente. Hoofdzakelijk ‘zonnige’ nummers. Er zit soul in, jazz, een prachtige ballad getiteld ‘Waarom zou je gaan’ en het broeierige ‘Dansen tot het over is’, onderweg aan zangeres Maan toebedacht, maar uiteindelijk toch tot een 3JS-lied omgevormd.

Liedjes met soms inspirerende achtergrondverhalen. Het verhaal over ‘De Fles’ met daarin het morele testament van Dulles, begraven in het zand van het vakantiestrand waar hij vertoefde. Fantaserend dat zijn zoon James die boodschap ooit opgraaft en leest.

Vooral treffend is het lied ‘Denk dan aan mij’. Ingegeven door hun deelname aan de Tour du ALS. De 3JS beklommen twee jaar geleden de Mont Ventoux ten bate van de Stichting ALS (na de dood van hun oude bandlid Martin Veerman). In die dagen ontmoetten ze ook Theo Rommen. Een ALS-patiënt met een uitzonderlijk positief karakter. Dulles: “Denk dan aan mij’ gaat over Theo. Een liedje voor zijn vrienden en kennissen, voor op momenten dat het leven ze even tegenzit.”

Het leven en de dood en genoeg spraakmakends wat daar tussen zit, het komt allemaal weer aan bod tijdens deze nieuwe show. Nieuwe songs die je meteen pakken, met titels als ‘De dagen’, ‘De brug’ en ‘Het kind in mij’, na de pauze aangevuld met een tweede set vol met hits en songs waarvan de J’s er enkele al een tijdje niet hebben gespeeld. Maar die zich zó goed lenen voor het theater. Inmiddels hebben de mannen onbeperkt songmateriaal om uit te kiezen. Met de onmisbare bandmakkers Wilbrand Meischke, Emil Szarkowicz, Ton Dijkman en Arjen Mooijer wordt in een intieme setting het ontroerende ‘Dan ben jij weer hier’ uitgevoerd, zoals ook ‘Til me op’ akoestisch het publiek laat zweven.

“Alles wat we denken, wat we doen, onze angsten, onze liefdes, ons verdriet en ons geluk….het zit allemaal in onze liedjes”, sprak Jan Dulles tegen het einde van de show voordat ze de bezoekers nog eens meenamen in de ‘Kamers van m’n hart’.

De komende maanden trekken ze wederom van stad tot stad. De 3JS, ooit kwamen ze als De Drie Wijzen (toen nog met Jaap De Witte) de Vincentius-kerk binnen schreien. Bijna vijftien jaar en twee transfers later is er een nieuwe wijze aan het nog oorspronkelijke duo (Jan en Jaap) toegevoegd: Robin Küller. Met een flinke knipoog bekent Küller, die met zijn (tweede) stem nadrukkelijk aanwezig is in beide sets, dat bepaalde zaken hem zijn tegengevallen in de eerste maanden. ,,Liedjes schrijven in Los Angeles, clips die opgenomen werden in Spanje en Curacao, fotoshoots op mooie locaties… ik was er helemaal klaar voor. Maar nu worden de liedjes op Texel gemaakt, de clips in Rotterdam en de foto’s bij Marco Bakker in Edam… Waar is het fout gegaan? Ik ga er maar van uit dat het beste nog moet komen”, besloot hij, (wederom) knipogend naar ‘De Toekomst’.

Dat gaat ongetwijfeld goed komen. De 3JS blijven hun weg zoeken en de horizon bewust nooit vinden.

