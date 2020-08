De scholen zijn weer begonnen

Voor de leerlingen uit regio Noord zit de vakantie er op. Maandagmorgen om 8.30 uur gingen de basisscholen weer open voor het nieuwe lesjaar. Voor het eerst in vijf maanden gaan scholieren in het voortgezet onderwijs weer naar school. Basisscholen waren al sinds 8 juni volledig open.

De vernieuwde kiss- and rideplek bij de J.F. Kennedyschool in het Boelenspark werd maandag in gebruik genomen. Met de fiets of auto werden vele kinderen naar school gebracht door de ouders.

Scholieren in het primair en voortgezet onderwijs hoeven onderling geen afstand te houden. Middelbare schoolleerlingen moeten wel op anderhalve meter afstand van volwassenen blijven. Er is geen mondkapjesplicht voor scholieren of docenten.