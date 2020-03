De SMD is goed bereikbaar tijdens Corona-crisis

Op zondag 15 maart heeft het RIVM de Corona maatregelen nogmaals verscherpt. De SMD houdt zich aan het advies van het RIVM en houdt de berichtgeving nauwlettend in de gaten. De SMD zal er alles aan doen om de dienstverlening (sociaal raadsliedenwerk, clientondersteuning, maatschappelijk werk, burenhulp en mantelzorgondersteuning, sociale maatjes) zoals u van ons gewend bent door te laten gaan.

Om zowel de inwoners van Edam en Volendam, als onze eigen medewerkers zo veel mogelijk te beschermen tegen het Corona virus zullen wij in ieder geval tot en met 6 april geen huisbezoeken meer inplannen en zullen inlopen en activiteiten worden geannuleerd of verplaatst. Onze medewerkers zijn echter wel telefonisch en per mail te bereiken. Dat wil zeggen dat de afspraken nu telefonisch worden behandeld.

Heeft u een afspraak bij u thuis met een van onze collega’s? Of heeft u een afspraak bij ons op kantoor? Wij nemen contact met u op om uw (hulp)vraag telefonisch met u te bespreken.

Heeft u een vraag waarvoor u normaal naar het Wijksteunpunt zou komen?

Bel tussen 9:00-12:00 op 0299-391507, of mail naar wijksteunpunt@smdzw.nl .

Bij geen gehoor belt u dan naar 075-2060011 Wij staan u graag te woord en zullen uw vraag telefonisch met u bespreken.