De verschillende soorten daken in Nederland

In Nederland zijn er veel verschillende soorten daken, kijk maar eens rond in Volendam. Elke soort heeft een andere uitstraling, bijvoorbeeld modern of juist klassiek. Daarnaast hebben ze ook allemaal weer verschillende voordelen en mogelijkheden. Ben je benieuwd naar wat voor soorten er zijn? In dit artikel lees je alles over de verschillende soorten daken.

Zadeldak

Dit is een van de meest voorkomende soorten in Nederland. Een klassiek zadeldak heeft twee dakvlakken die samen een punt vormen. Er zitten verschillende voordelen aan een zadeldak, zoals de goede afvoer van regenwater en de windbestendigheid. Daarnaast heeft een zadeldak ook veel opties betreft dakbedekking. Mogelijkheden zijn dakpannen, leien, dakpanplaten, golfplaten of riet. De mate van onderhoud ligt aan het type materiaal dat is gebruikt voor het dak.

Plat dak

Na het zadeldak komen platte daken het meeste voor in in Nederland. Platte daken zijn de eenvoudigste soort daken. Het dak bestaat uit één vlak dat in een hele lichte helling ligt, zodat het water wel wegstroomt. Naast dat een plat dak er erg strak en stijlvol uitziet, is het eenvoudig te plaatsen en niet windgevoelig. Bitumen is een van de meest voorkomende dakbedekking bij platte daken en het is snel te plaatsen, waardoor een nieuw dak ook sneller geplaatst is.

Schilddak

Een schilddak lijkt veel op een zadeldak, alleen zijn er hier bij de zijkanten nog dakvlakken toegevoegd. Door de schuine vlakken heeft dit dak een perfecte afvoer van regenwater en biedt het goede bescherming tegen windstoten. Daarnaast heeft het dak ook veel mogelijkheden voor dakbedekking, zoals dakpannen, leien, dakpanplaten, golfplaten of riet.

Mansardedak

Een mansardedak staat bekend om de landelijke uitstraling en prestigieuze stijl. Door de steile hellingsgraad van het onderste deel en meer platte deel aan de bovenkant, is dit type dak zeer geschikt voor dakkapellen. Aangezien dakkapellen tegenwoordig vrij goedkoop te bemachtigen zijn, is een woningvergroting bij een mansardedak een makkelijke optie.

Lessenaarsdak

De laatste jaren komen lessenaarsdaken steeds meer voor in Nederland, met name de moderne uitstraling is hier de reden van. Bij een lessenaarsdak vormt één dakvlak in een helling van minsten 15 graden het dak. Aangezien het dak afloopt is er maar één dakgoot nodig, waardoor deze veel minder in het oog springt en de afvoer van water veel vlotter verloopt dan een plat dak.

Hier let je op bij het onderhouden van een dak

Door je dak goed te onderhouden, voorkom je dat er lekkages komen waar een dure dakreparatie voor nodig is. Ga regelmatig naar buiten om te kijken of al het water van het dak stroomt en er geen vochtplekken achterblijven. Een vochtplek is een indicatie dat er problemen zijn met de afvoering. Daarnaast check je of de dakgoot nog goed functioneert en niet vol zit met blad. Een slechte afvoering van water leidt uiteindelijk tot een lekkage. Heb je toch een lekkage, neem dan contact op met een dakdekker, zodat je zelf het dak niet op hoeft.