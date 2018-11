Informatieavond Moedige Moeders en Pas op Gamen en Gokken wederom druk bezocht

‘Fortnite? Die adviesleeftijd staat er niet voor niets op’

De ene ouder vraagt zich af of hij of zij zich zorgen moet maken. De ander vindt het wel prima. ‘Hij is wel lekker rustig zo’. Gamen (en gokken). Wat is goed en wat is niet goed? De worstelingen van (de meer dan vijftig) ouders kwamen veelvuldig aan bod tijdens de door Moedige Moeders belegde bijeenkomst, waar ervaringsdeskundigen Feite Hofman en Marcel van Koppenhagen van PoGG vertelden maar vooral ook luisterden. Het duo trok tijdens een andere avond ook de aandacht van meer dan zestig kinderen.

Hofman en Van Koppenhagen waren vorig jaar ook in Volendam, toen de problemen rond het gokken op voetbalwedstrijden weer flink de kop opstak. Dat leeft nog altijd, zo bleek tijdens de avond, waarop het verder vooral over gamen ging. Hofman: ,,We hebben het dit keer informatiever ingestoken en daarbij vooral voor de interactie gekozen. Bij ons vorige bezoek zaten we meer op de informatieopdracht.”

In onze gemeente woedt een ware Fortnite-hype onder de jongeren. Kinderen van zes jaar spelen het al, terwijl de adviesleeftijd 12 jaar is. Hofman en Van Koppenhagen kregen allerlei vragen. Wat is normaal? Hoe lang mag een kind gamen? Vaak werd de vraag geretourneerd. Wat vind je zelf normaal? ,,Ouders hebben dilemma’s”, doelde Hofman op een moeder van twee kinderen die allebei op de PlayStation willen spelen. Dat leverde thuis het discussiepunt op of er een tweede PS moet worden aangeschaft. ,,Dan nemen de ruzies af, maar het probleem ontstaat dat ze er dan allebei niet af te slaan zijn.”

,,Het bijzondere van de avond was dat ouders elkaar aanvulden, ouders begonnen zelf over het grenzen stellen. Maar kinderen willen altijd meer. Ik geef ook altijd de tip: ga eens meespelen en snap waarom ze die grens op zoeken. Want het spel is leuk. Wij kennen de verslavende elementen, maar die moet je als ouder ook gaan begrijpen. Dan voel je ook aan waarom een extra apparaat kopen niet de beste oplossing is.”

‘Ga met buren

in gesprek

als het daar wel mag’

,,Je moet het samen met je kind oplossen en dat kan door jezelf erin te verdiepen. Die adviesleeftijd staat er niet voor niets op, waarom zou je het advies niet overnemen? Maar dan moet je het wel met z’n allen doen en wellicht met de buren in gesprek als het daar wel mag. Ouders moeten opstaan. Maar het is goed te allen tijde met je kind in gesprek te blijven. Als het contact weg is, ben je de controle kwijt. En dat is vaak een kwestie van balanceren. Maar het is een opdracht voor ouders om jezelf in de materie te begeven. Zoals je ook betrokken raakt als je kind gaat voetballen.”

Toen het duo tijdens de bijeenkomst met de kinderen uit de groepen 8 een aantal schermen lieten zien, was er meteen sprake van herkenning. ,,Ook bij de jongeren lieten we veel uit henzelf komen, in plaats van dat we college gaven. Ze konden bijvoorbeeld op hun telefoon inloggen en meningen geven op stellingen.”

,,Maar we geven ook voorlichting en maken ze bewust van de materie en de risico’s. Dat het verslavend kan zijn, zonder dat we ze bang maken. Sommige kinderen gaven ook aan dat ze misschien wel verslaafd zijn. Bovendien zit in een aantal games de link met gokken. Je kunt namelijk een uitgave doen binnen de games. Dan komt er een verrassingsbox het scherm in vallen en in die box zit iets wat jouw pak mooier kan maken, of dat prachtig ogende wapen. Dat kost dan 4 tot 7 euro, maar er kan ook iets anders in zitten, wat je al hebt of wat je niet wilt. Je zet in en je weet niet wat de uitkomst is. Maar daar gaat dan al flink wat zakgeld aan op, zo bleek. En dat op een gratis spel. Dan merk je dus hoe gratis het is. Het verdienmodel van games is veranderd.”

Leuke discussies ontstonden ook over de ‘beeldschermafspraak’ die ouders maken. ,,Maar dan gaan kinderen na het gamen op YouTube naar filmpjes waarop te zien is dat gamers datzelfde spel aan het spelen zijn. Dat is passief gamen.”

,,Het is ook van deze tijd dat kinderen zich niet meer mogen vervelen. ‘Wat kan ik doen?’, vraagt het kind dan. Maar een kind mag zich ook vervelen. Dan wordt het creatief. En om iets anders te verzinnen, daar heb je echt niet alleen het internet voor nodig.”

,,Het waren twee bijzondere avonden”, vond Hofman. ,,Wij hebben de oplossingen niet, maar hebben hopelijk wel de ouders getriggerd, om over de materie na te denken. Ouders hebben tenslotte invloed.”

Moedige Moeders-voorzitter Tiny Tol was best geschrokken. ,,Van de leeftijd waarop wordt gespeeld, van het feit dat kinderen die verrassingsboxen kopen en toen één jongen zei dat hij nog Minecraft speelt, werd hij uitgelachen. Echt erg hoe er dan wordt gereageerd. En ouders zitten hier met de groepsdruk. Als het thuis niet mag, blijkt het elders wel te mogen en hoe ga je daar mee om? Maar dat er behoefte is aan voorlichting, dat bleek wel. Een aantal ouders vroeg ook of de voorlichters naar de scholen kunnen komen.”