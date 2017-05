Fraaie koperen armaturen op lantaarnpalen in Oosthuizen



Op vrijdag 12 mei zijn de armaturen van de dertig antieke lantaarnpalen in de Raadhuisstraat te Oosthuizen allemaal door nieuwe koperen kappen met glas vervangen. De oude verlichting voldeed niet meer. Er waren steeds storingen in de elektriciteit.

De 30 armaturen zijn nu vervangen door fraaie, in deze straat passende, koperen lampenkappen, zodat de lantaarnpalen weer staan te pronken in Oosthuizen. De armaturen zijn voorzien van LED-verlichting.

In de lantaarnpalen zit ook een dimmer. Tijdens de avondspits als er veel verkeer door de hoofdstraat rijdt, branden de LED-lampen volop. Daarna is de verlichting minder fel en dat scheelt weer stroomverbruik. In opdracht van Gemeente Werken zijn de armaturen vervangen.