Gebruik je overwaarde voor extra zakelijk krediet

Sta je op het punt om in je bedrijfspand, je dienstverlening of je inventaris te investeren maar heb je geen financiële middelen tot je beschikking?

Dan is de kans groot dat je op zoek bent naar wat extra zakelijk krediet om deze investering soepel te laten verlopen. Nu zijn er natuurlijk verschillende manieren om dit krediet te verkrijgen, maar wist je dat je de overwaarde van je huis kunt gebruiken om extra zakelijk krediet af te sluiten? Met deze handige tips heb je dat extra zakelijk krediet zo geregeld!

1. Check de overwaarde

Wanneer ja je alweer enige tijd in je woning of bedrijfspand bent, kan het zijn dat je overwaarde (het bedrag waarvan de waarde van het pand hoger is dan de hypotheek) op het pand hebt. Dit bedrag zou normaal vrijkomen wanneer je de woning of het pand bijvoorbeeld verkoopt. Mocht je niet willen verhuizen, dan is het ook mogelijk om deze overwaarde op te nemen en in te zetten voor andere doeleinden: je mag het bedrag in veel gevallen vrij besteden. De eerste stap is het contacteren van je hypotheekverstrekker, om te kijken hoe hoog deze overwaarde eigenlijk is.

2. Vrij besteden

Als je de overwaarde vrij mag besteden, kan je een extra hypotheek aanvragen. Deze kan je gebruiken om je woning of bedrijfspand verbouwen, anderen financieel ondersteunen of gewoon maandelijks wat extra bestedingsruimte te creëren. Het feit dat je deze overwaarde vrij mag besteden, maakt het bij uitstek geschikt voor het afsluiten van extra zakelijk krediet.

3. Gebruik maken van de overwaarde

Zowel de overwaarde van je woning als van je bedrijfspand kan ingezet worden om een zakelijke lening af te sluiten. Doordat je hiermee extra onderpand biedt betaal je een lage rente (een stuk lager dan wanneer er sprake is van een zakelijk krediet zonder onderpand) en kun je makkelijker een zakelijke lening krijgen. Je kunt deze lening gewoon aanvragen bij je eigen bank.

4. Overwaarde zonder hypotheek

Ook wanneer je hypotheek al afgelost is kan er sprake zijn van overwaarde op de woning. De overwaarde kan in dit geval nog altijd ingezet worden voor verschillende doeleinden zoals het afsluiten van een nieuwe hypotheek of het verkrijgen van extra zakelijk krediet.

5. Box 3 leningen

Let op dat het totale bedrag aan Box 3 leningen in de meeste gevallen niet meer dan 50% van de woning mag bevatten. Daarnaast moeten de lasten van de nieuwe totale hypotheek wel betaalbaar zijn en blijven ten opzichte van het inkomen. Laat je altijd even adviseren door je adviseur om mogelijke problemen of verwarring te voorkomen!