Géén Singelfestival, wél indoor festival op 25 september

Wat een geweldig jubileumfeest zou moeten worden, moest vanwege coronamaatregelen wederom verschoven worden. De organisatie van het Singelfestival wacht al twee jaar tevergeefs op een geschikt moment om het 40-jarig jubileum te vieren. Ook dit jaar heeft het team te kampen met flinke tegenslagen.

Toch laten de mensen van het festival zich niet uit het veld slaan: op zaterdag 25 september wordt in PX een indoor festival georganiseerd. ,,Dit zou ons weekend moeten worden”, zucht Bianca Vos. ,,Al twee jaargangen op rij wordt er roet in het eten gegooid door het coronavirus.”

,,Om ons publiek toch tegemoet te komen hebben we in samenwerking met de PX én Kaaspop-organisatie een geweldig alternatief bedacht”, vertelt de programmeur. ,,In PX zullen we een indoor festival organiseren, een eendaags variant van ons geliefde Singelfestival.”