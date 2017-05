Herstellen kade op de Broekgouwstraat in Edam

De Boer & De Groot civiele werken is in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 10 april gestart met het herstellen van de kademuren langs de Broekgouwstraat in Edam.

Wegens toenemende verkeersbelasting op de achterliggende drukke doorgaande route van de Broekgouwstraat, is de bestaande kademuur naast het fiets/voetpad voorover gekomen. De kademuur wordt daarom weer recht gezet over een lengte van 75 meter.

Om te voorkomen dat de muren in de toekomst opnieuw voorover hellen worden deze middels grondankers geborgd. Naast het rechtzetten wordt er tevens divers voegwerk, herstelwerk en betonrenovatie uitgevoerd.