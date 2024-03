Gemeenteraad keert zich tegen komst datacenters

De kans dat er in onze gemeente ooit een groot datacenter komt, is klein geworden. ,,Het is in het belang van Edam-Volendam om datacenters zoveel mogelijk te weren op het hele gemeentelijke grondgebied”, staat in een door de gemeenteraad goedgekeurd ‘ontwerpbestemmingsplan’. Een voorbeeld van zo’n - vaak gigantisch - object staat aan de A7 bij Middenmeer. In een omgevingsverordening van de provincie stond ook al dat datacenters alleen nog in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon kunnen worden gevestigd. Door: Laurens Tol