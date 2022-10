Het Volendams Opera Koor gaat er weer voor

Een voltallig koor, dertig orkestleden, en 3 solisten vormen samen op zondag 20 november a.s. het "tableau de la troupe" wanneer het Volendams Opera Koor na een noodzakelijke onderbreking door de corona-epidemie en voortbordurend op het geweldige optreden in de feesttent in het Marina park op 2 april van dit jaar waarbij ruim 2.000 mensen ondanks het vroege aanvangsuur van 10.00 uur in morgen de moeite hadden genomen om naar het koor te luisteren.

Gesteund door dit enthousiasme is het koor weer volop aan de slag gegaan onder de leiding van dirigent Jan Laan om de jaarlijkse traditie een groot concert in Volendam te realiseren. Het was helaas niet mogelijk om in 2021 bij het 70- jarig bestaan van het koor een concert te geven en daarom zijn ze van plan om hun opgespaarde energie in dit concert te gebruiken. Het programma zal voornamelijk bestaan uit koorwerken en ensembles van diverse opera's zoals Nabucco, Ernani, Wilhelm Tell, Cavalleria Rusticana, Il trovatore, Mosé, Norma, I Lombardi en Macbeth. Een herkenbaar programma waardoor het voor een ieder mogelijk is om volop ouderwets te genieten van de muzikale creaties van de diverse componisten. Natuurlijk zijn er ook weer solisten die samen met het koor diverse ensembles zingen en dat is o.a. de sopraan Zinzi Frohwein die thans verbonden is aan het Operatheater in Nordhausen in Duitsland, de tenor Ingmar Ruttens die al eerder als solist bij een concert van het koor was betrokken en de bas/bariton Bas Kuijlenburg die het trio compleet maakt.

Door de steun van trouwe sponsoren is deze combinatie van koor, orkest en solisten mogelijk en is het ondanks dat alles duurder wordt in deze moeilijke tijd mogelijk dat de toegangsprijs voor dit concert op het oude niveau van 25,00 Euro p.p. te houden.

Meer informatie over dit concert en de solisten volgen in volgende weken in de Nivo.

De voorverkoop is gestart en kaarten kunt á 25,00 Euro zijn, verkrijgbaar bij alle koorleden en op de onderstaande voorverkoopadressen.

Drukkerij-Uitgeverij Nivo - Burg. v, Baarstraat 42 Volendam

Jan Cas Sombroek - Havenstraat 3, Volendam tel: 0299-364830

VVV-Volendam - Zeestraat 37, Volendam tel: 0299-364737

Karels Souvenirs - Haven 66 Volendam tel: 0299-363706

De Stunt - De Stient 13A Volendam tel: 0299-361395

Mevr. G. Dijkgraaf-Silven- Cls, Teenxstraat 25 Edam tel: 0299-361810

P. de Boer - W.J/ Tuynstraat 32 Volendam tel: 06-22272261