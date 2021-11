Hoe kun je het exterieur van je huis transformeren?

Het veranderen van de buitenkant van je woning kan van alles zijn, van budgetvriendelijke cosmetische verbeteringen tot dure structurele verbouwingen. Ga voor je huis staan en bekijk het goed en noteer specifieke items die je zou willen veranderen. Hierbij is het wel van belang dat je rekening houdt met de bouwstijl van je woning, terwijl je ook naar het exterieur van de aangrenzende huizen moet kijken. Stel bovendien een budget in en gebruik vervolgens de onderstaande manieren om het uiterlijk van je woning te transformeren.

Verf en luiken

Het aanbrengen van een nieuwe verflaag op de buitenmuren van je huis kan het een frisse nieuwe look geven. Kies voor een dramatische verandering een donkere kleur voor bestaande lichtgekleurde muren en een lichte kleur voor donkergekleurde buitenkanten. Kies ook een sierkleur die een sterk contrast vormt met de muren om een extra decoratiestoot te geven. Witte bekleding zorgt voor een schoon, contrasterend accent op bijna elke muurkleur. Installeer buitenluiken naast de ramen om een decoratief tintje te geven dat de aantrekkingskracht van je huis kan vergroten. Luiken zijn er in verschillende kleuren en stijlen als aanvulling op de architecturale stijl van je huis. Wijzig je opstalverzekering wel na het plaatsen van deze shutters.

Ingang

Het verfraaien van je buiteningang kan voor weinig geld een dramatische verandering in het uiterlijk van een huis opleveren. Verf de voordeur in een kleur die mooi contrasteert met je muurkleur. Zwarte of witte deuren passen goed bij bijna elk kleurenschema, terwijl rood een traditionele favoriet is gebleven, wat een warm welkom betekent. Vergroot de visuele uitstraling van je voordeur door decoratieve glazen dwarsbalken aan beide zijden van de deur te installeren, maar ook erboven. Een nieuwe deurbel, opvallende huisnummers, deurmat, bloeiende potplanten en verlichtingsarmaturen kunnen helpen om een vermoeide hal op te frissen en op te fleuren.

Reiniging en onderhoud

Verander de buitenkant van je huis door het een grondige reiniging te geven om een frisse uitstraling te creëren. Huur of koop een hogedrukreiniger om vuil en spinnenwebben van de buitenmuren, ramen, veranda's, terrassen en andere buitenruimtes van je woning te verwijderen. Verwijder daarnaast bladeren en vuil van dakgoten om ervoor te zorgen dat ze goed blijven werken. Ruim bovendien patio's, terrassen en veranda's op door speelgoed, grillgerei, tuingereedschap en andere items op te bergen in opbergcontainers voor buiten.

Andere ideeën

De toevoeging van nepsteen of baksteen aan de buitenpilaren, veranda of kolommen van je huis zorgt voor visuele interesse en textuur. Installeer daarnaast bloembakken onder de voorramen en vul ze met groen en bloeiende planten om een levendige kleurenpracht toe te voegen. Het vervangen van een oud, vervaagd dak kan jaren duren voordat je huis eruitziet, maar je kunt een flink prijskaartje verwachten. Overweeg een dak te schilderen dat in goede staat is om het uiterlijk op te frissen zonder de kosten van het installeren van een nieuw dak. Verwissel bestaande garagedeuren voor decoratieve vervangingen om de architecturale stijl van je woning aan te vullen.