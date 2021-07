Hoe verras je iemand die zwanger is met een leuk cadeau?

Is jouw vriendin of zus zwanger en wil je haar verrassen met een leuk cadeau? Een 3d beeldje van de zwangerschap is dan een blijvend aandenken aan deze bijzondere periode. Hiermee wordt door middel van een 3d scan een opname gemaakt van de babybuik en lichaam. Dit proces wordt ook wel bodycasting genoemd.

Partner content

Met deze technologie is het mogelijk om een heel realistisch resultaat te realiseren. Een zwangerschap is een onvergetelijke tijd in het leven van jouw dierbare, waardoor je met een 3d beeldje zwangerschap een tastbare herinnering geeft aan deze periode. Dit is het ideale cadeau wanneer je iemand een persoonlijk en betekenisvol cadeau wilt geven.



Hoe werkt bodycasting precies?

Met bodycasting wordt een kopie van het lichaam gecreëerd. Door middel van een draaiplateau wordt een 3d scan gemaakt, waardoor alle details en rondingen tot in detail worden vastgelegd. Er is de mogelijkheid om met of zonder kleding een 3d beeldje zwangerschap te laten ontwerpen, of om enkel in lingerie de bodycasting scan te laten maken. De scan is uiteraard niet schadelijk voor de zwangere en het ongeboren kindje, en duurt de scan niet langer dan een minuut of 2. Na afloop wordt de 3d afbeelding bekeken en worden er, indien nodig, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wanneer de scan naar wens is wordt deze bewerkt en met een 3d printer afgedrukt.



Welke mogelijkheden zijn er voor 3d beeldjes?

Er zijn vele mogelijkheden voor het maken van een 3d beeldje zwangerschap. Zo is er de keuze uit diverse materialen van het beeldje. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit koper, brons, staal of kunststof. Zo kies je zelf het gewenste effect wat je met het beeldje wilt overbrengen. Ook de houding is van invloed op de uitstraling. Zo worden van tevoren diverse posities besproken zodat het beeldje aan zal sluiten op jouw wensen. Je kiest bijvoorbeeld voor een stijlvol beeldje zonder armen, of een houding waarin je handen op je buik hebt. Ook is er de mogelijkheid om de handen van je partner op de buik te leggen tijdens de scan. Zo staat het hele gezin al op een 3d beeldje tijdens de zwangerschap.



Hoe lang duurt het om een 3d beeldje te maken?

Zoals hierboven aangegeven, neemt de 3d bodycasting scan niet veel tijd in beslag. Van tevoren worden echter wel de mogelijkheden en wensen gesproken, zodat het gewenste resultaat bereikt kan worden. Wanneer je helemaal tevreden bent over de 3d scan, wordt de bestelling doorgevoerd. Afhankelijk van de drukte en snelheid van het bodycasting bedrijf, kan je over het algemeen binnen 1 tot 3 weken jouw 3d beeldje zwangerschap thuis verwachten.

Een zwangerschap is een magische periode voor jouw dierbare. Er vinden zo veel zichtbare en onzichtbare veranderingen plaats in het lichaam van een vrouw. Zorg voor een onvergetelijk aandenken aan deze tijd met een 3d beeldje zwangerschap voor jouw dierbare. Kleding en praktische cadeaus worden waarschijnlijk al genoeg gegeven op een babyshower. Met een bodycasting beeldje geef je echter een uniek cadeau waarmee je jouw dierbare op een bijzondere manier kunt verrassen.