Humorvolle komedie “Ja ik… STAAK” van Toneelgroep Burgernut

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag werd in totaal drie keer de komedie “Ja ik… STAAK!” opgevoerd door Toneelgroep Burgernut Oosthuizen. De zaal van MFA de Groote Molen, aan de Seevancksweg te Oosthuizen was steeds goed gevuld met toneelliefhebbers.

Er valt heel wat te lachen met deze komedie, die geschreven is door Rob van Vliet. De regie is in handen van Gerard Meij. Er werd prima gespeeld door de acteurs van Toneelgroep Burgernut. Vrijdag werd Cor Koning gehuldigd na de voorstelling, want hij maakt al 60 jaar deel uit van de toneelvereniging uit Oosthuizen.

Onder applaus van het publiek werd aan hem een bos bloemen aangeboden. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart wordt deze komedie nog opgevoerd in MFA De Groote Molen. Een bezoek aan deze fijne voorstelling is zeker aan te raden.